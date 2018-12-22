Союз добровольцев Донбасса подвел итоги за 2018 год

В Симферополе участники 4-го съезда Союза добровольцев Донбасса подвели итоги за 2018 год.

На повестке заседания стояли вопросы роли добровольчества в защите мирных жителей Донбасса и перспективы развития добровольческого движения в России.

Участников форума поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Политик указал на сложности развития движения и обратил внимание на то, что добровольцы зачастую рискуют своей жизнью ради общих ценностей. Они стоят на передовой Русского мира. И Крым этого никогда не забудет.

Глава союза Александр Бородай сообщил цифры. На сегодня функционирует 47 добровольческих отделений, в работе принимают участие 13,8 тысяч добровольцев.

Построены часовня, установлены купол храма и 5 мемориалов.

Начал свою работу сайт "Помни Донбасс".

Союз был создан в 2015 году. Его задача – оформление статуса и социальная поддержка добровольцев, передает ТАСС.