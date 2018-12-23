Конькобежцы Юсков и Шихова не примут участия в чемпионате Европы

Россияне Денис Юсков и Екатерина Шихова пропустят отборочный турнир в Коломне и чемпионат Европы по конькобежному спорту, который пройдет в итальянском Коллальбо. Об этом сообщил тренер спортсменов Константин Полтавец.

"Мы изначально говорили о том, что этот старт не входит в планы Дениса Юскова на сезон. Фокус на отдельные дистанции и у Кати тоже. В Коломне они не выступят и будут готовиться к следующим соревнованиям", – цитирует тренера РИА Новости.

Чемпионат Европы в двух видах многоборья (классическом и спринтерском) пройдет на открытом катке в Коллальбо с 11 по 13 января 2019 года.