Триумфальное возвращение Ковальчука: дубль в первом матче после травмы

Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук, пропустивший около месяца из-за травмы, вернулся на лед в игре регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе Шаркс". Возвращение получилось триумфальным: форвард "королей" оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме.

Ковальчук забил шестой и седьмой голы в сезоне, прервав 11-матчевую безголевую серию. Всего в активе россиянина стало 16 (7+9) баллов в 26 играх. "Лос-Анджелес" победил "акул" в овертайме со счетом 3:2.

That fake shot, though. Beeeeautiful. pic.twitter.com/v5pCJk3g3l

Ilya Kovalchuk with the OT winner and the perfect celly 💁‍♂️#GoKingsGo pic.twitter.com/qySUCiMemF