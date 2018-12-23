Боксер Уоррингтон защитил титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе

В английском Манчестере состоялся бой за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полулегком весе между британскими боксерами Карлом Фрэмптоном и Джошем Уоррингтоном. Для выявления победителя понадобилось провести все 12 раундов. Уоррингтон выиграл по очкам.

В стартовых раундах действующий чемпион мира обрушил на своего оппонента град ударов. Остается удивляться, как Фрэмптон смог устоять на ногах после столь массированной "бомбардировки".

В дальнейшем представителю Северной Ирландии удалось оказать сопернику более серьезное сопротивление, однако этого ему не хватило для общей победы. Уоррингтон единогласным решением судей (116:113, 116:112, 116:112) сумел сохранить чемпионский пояс.

Эта победа стала для него 27-й в карьере. Его соперник потерпел второе поражение.