Алексей Дюмин торжественно открыл новый спорткомплекс в Туле

Новый лыжероллерный комплекс открылся в Туле. Это современное спортивное сооружение. Летом их смогут использовать велосипедисты. А зимой — лыжники. Здесь есть искусственное освещение и снежные пушки для производства снега и укрепления трассы в холодное время года.

Протяженность новой трассы 2,5 километра, ширина 6 километров, сообщает телеканал "Россия 24". В честь этого накануне на стадионе прошли соревнования среди лыжников. Старт турниру дали двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин и губернатор региона Алексей Дюмин.