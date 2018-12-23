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23 декабря 201808:08

Число жертв мощного цунами в Индонезии выросло до 62

По меньшей мере, 62 человека погибли, и ещё 20 пропали без вести в результате цунами в Индонезии. По данным властей в списке пострадавших почти 600 жителей. Повреждены или полностью разрушены сотни зданий. Посольство России проверяет, если ли в списках тех, кого затронула стихия, наши соотечественники.

Метеорологические службы сообщают, что волна зародилась в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. Она могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау, сообщает телеканал "Россия 24".

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