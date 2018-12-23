Пять очков Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Эдмонтон"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Тампа-Бэй Лайтнинг" на чужом льду одержала победу над "Эдмонтон Ойлерз". Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

В составе победителей пять очков в одной игре набрал российский нападающий Никита Кучеров. Форвард забросил шайбу и отдал четыре результативный передачи. По итогам встречи он был признан первой звездой.

Столь результативная игра помогла Кучерову с 57 (16+41) выйти на второе место в списке лучших бомбардиров лиги. Россиянин уступает лишь нападающему "Колорадо" Микко Рантанену, у которого 59 (16+43) баллов.