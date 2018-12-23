Евгения Медведева передаст подарки болельщиков в детский дом

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева передаст подарки, врученные ей болельщиками во время чемпионата России в Саранске, в один из детских домов Мордовии.

После показов Медведевой короткой и произвольной программ фанаты выбрасывали на лед букеты цветов и десятки мягких игрушек. На турнире двукратная чемпионка мира заняла седьмое место.

"В воскресенье Евгения Медведева передаст все подарки, которые ей достались от болельщиков, в Ялгинский детский дом Саранска", — сказала пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина, которую цитирует ТАСС.

Сама Медведева рассказала, что на чемпионате России "плавала" в любви болельщиков. Кроме того, она добавила, что по ходу прокатов старалась сохранить концентрацию.

"Нужно верить в себя, и не важно, чем ты занимаешься", — отметила Медведева.