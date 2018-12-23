Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168

Власти Индонезии сообщили о 168 погибших от удара цунами. В числе пострадавших — 745 человек. Поиски погибших и выживших продолжаются, сообщает индонезийский новостной портал Detik.com в воскресенье. Ранее сообщалось о 62 жертвах и 584 пострадавших. Не менее 30 человек считаются пропавшими без вести, более 430 домов получили сильные повреждения.

В числе прочих причин трагедии власти называют и неисправность систем раннего оповещения о приближающейся стихии. Об этом сообщил руководитель центра по предотвращению землетрясений и цунами Агентства метеорологии, климата и геофизики Рахмат Трийоно. По его словам, инструменты оповещения населения действуют только в случае землетрясений, но не в случае извержения вулканов. С 2012 года в стране не действует глубоководный буй раннего обнаружения высоких волн — один из ключевых элементов системы. Причина в недостаточном финансировании, которое с каждым годом уменьшается. Сейчас в стране действует лишь около 130 датчиков изменения уровня моря. В Японии их около тысячи, хотя страна по размерам сопоставима лишь с частью острова Ява.

Кроме того, в Индонезии информация о возможном ударе стихии поступает лишь за три часа, хотя новейшее оборудование позволяет определять угрозу за сутки часа.

Трийоно напомнил, что ранее метеорологи предупреждали об угрозе возникновения высоких волн в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Данное предупреждение действует до 25 декабря.

Причиной массовой гибели людей в Индонезии стало недавнее извержения вулкана Анак-Кракатау. Последовавшее вслед за этим цунами было зафиксировано в ночь с субботы на воскресенье в Зондском проливе. Индонезийский архипелаг, состоящий почти из 20 тысяч островов, расположен в тихоокеанском Огненном кольце, и тектонические катаклизмы фиксируются здесь в среднем пять-шесть раз в сутки.