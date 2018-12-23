В Черкесске расследуют убийство посетителя караоке-кафе

В Черкесске следователи регионального управления СК РФ возбудили уголовное дело по факту убийства 37-летнего жителя аула Верхняя Теберда. В субботу ночью повздорили несколько посетителей кафе-гостиницы "Гранд Хаят". Словесная перепалка в караоке-зале переросла в драку, в ходе которой один из молодых людей несколькими выстрелами из пистолета убил оппонента.

В данный момент следователи выясняют личность убийцы и обстоятельства преступления, пишет РИА Новости.