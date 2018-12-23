Рамзан Кадыров: хочу закончить свою карьеру руководителем республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров хочет закончить свою карьеру, будучи руководителем своей республики. Об этом он рассказал в программе "Важная персона" на телеканале "Москва 24".

По словам Кадырова, он не видит себя в должности руководителя какого-либо федерального министерства, или на каком-то другом руководящем посту в стране. "Я не такого уровня человек", — отметил он.

Ранее в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" главы Чечни рассказал, что не ощущает себя популярным и старается об этом не думать. Звания и должности в человеке ничего не меняют, уверен он.

"Я знаю, что у меня срок закончится, и я стану простым гражданином, — сказал он. — Я должен всегда оставаться таким, каким я был и есть, я — Рамзан Кадыров".

42-летний Кадыров возглавляет Чечню с середины февраля 2007 года. В 2011 году парламент Чечни утвердил его на второй президентский срок, затем на очередных президентских выборах 18 сентября 2016 года Кадыров победил, набрав, по официальным данным, 97,56 процента голосов при явке 94,8 процента.