Создательница "Зеленого слоника" пострадала в ДТП в Москве

Режиссер Светлана Баскова попала в ДТП на Лужнецкой эстакаде в Москве, у нее сломаны два ребра. Пострадавшая находится в больнице, рассказал ее муж — художник Анатолий Осмоловский.

По его словам, Баскова чувствует себя "более-менее нормально", дату выписки врачи пока не называют.

По данным пресс-службы столичного управления ГИБДД, авария на Лужнецкой набережной с участием пяти автомобилей, в том числе грузовика и кареты скорой помощи, произошла накануне вечером. После этого ДТП были госпитализированы четыре человека.

Светлане Басковой 53 года, самый известный ее фильм — снятый любительской видеокамерой "Зеленый слоник" (1999), главную роль в котором сыграл Владимир Епифанцев.