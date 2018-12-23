"Витязь" обыграл "Куньлунь" и одержал шестую подряд победу в КХЛ

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиг стартовал в Шанхае, где китайский клуб "Куньлунь" принимал подмосковный "Витязь". Победу со счетом 3:1 одержали гости.

В составе победителей шайбы забросили Егор Воронков (37-я минута), Александр Евсеенков (48-я) и Никита Выглазов (60-я). У хозяев единственный гол забил Майкл Латта (15-я).

"Витязь" одержал шестую победу подряд и с 43 очками поднялся на седьмое место в таблице Западной конференции. "Куньлунь" с 37 баллами идет девятым на Востоке.