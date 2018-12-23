Новый тренер "МЮ" Сульшер хочет видеть в команде Акселя Витселя

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита", а ныне игрок дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель может продолжить карьеру в английском футбольном клубе "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Чемпионат.com, в услугах 29-летнего бельгийца лично заинтересован нынешний главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер. При этом действующий контракт Витселя с "Боруссией" действует до лета 2022 года.

Примечательно, что ранее Витселя лично просматривал бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.