Путин подписал указ о реорганизации Управления по обеспечению конституционных прав граждан

Российский лидер Владимир Путин подписал указ "Об Управлении президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан". Управление будет реорганизовано и на него возложат вопросы государственной миграционной политики.

Также Путин поручил утвердить Положение об Управлении президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Структура и штатное расписание должны быть утверждены за месяц.

Положение утверждает статус Управления, его задачи, как то: содействие президенту РФ в в определении основных направлений госполитики в области гражданства, государственной миграционной политики, и функции, передает "Интерфакс".