В Люберцах драка местных жителей и автомобилистов попала на видео

В Люберцах в минувшую субботу, 22 декабря, подрались автомобилисты и местные жители. Причиной стал дорожный затор, образовавшийся в районе Красная Горка.

Некоторые водители решили объехать пробку через дворы жилых домов, перед которыми быстро выстроилась внушительная очередь из автомобилей.

Местные жители выступили против превращения дворов в проезжую часть и попытались перекрыть поток машин. Разгорелся конфликт, перешедший в драку, в которой приняли участие как мужчины, так и женщины.

Драчунов быстро разняли силами миролюбивых водителей и прохожих. Дорогу во дворы удалось перекрыть. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В настоящее время местные активисты открыли сбор средств на установку шлагбаумов.