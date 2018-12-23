В Домодедово вернулся авиалайнер с отказавшим двигателем

Airbus A321, вылетевший в воскресенье из Москвы в Сочи, был вынужден вернуться в Домодедово из-за отказа первого двигателя. Он выключился на высоте три тысячи метров. Экипаж совершил благополучную посадку в аэропорту вылета, пишет РИА Новости.

Для 192 пассажиров рейса 1123 авиакомпания S7 подготовила запасной самолет. Они отправятся в пункт назначения в ближайшее время.

В авиакомпании отметили, что экипажи готовятся к аварийным ситуациям, поэтому пассажирам опасность не угрожала.