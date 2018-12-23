Тема:
Большая пресс-конференция Владимира Путина 16 минут назад
Путин ответил на важные вопросы
Большая по итогам года пресс-конференция президента Путина длилась почти четыре часа и транслировалась в прямом эфире. Огромный зал журналистов иногда бурлил так, что Путин в какой-то момент пошутил, что не будем здесь устраивать митинг, тем более несанкционированный. Выравнивая настроения, Президент проявлял чудеса выдержки, отвечал подробно и вот уже в 14-й раз провел пресс-конференцию, аналога которой нет нигде в мире.
Шел четвертый час пресс-конференции, а настойчивость журналистов только нарастала. Слово не просили — требовали. А начиналась беседа с подведения итогов года. Видно, как готовился Владимир Путин: на бумагах — пометки ручкой.
"За десять месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. После длительного перерыва зафиксирован и незначительный, но все-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. По последним данным, он составит 0,5 %. Впервые мы имеем профицит с 2011 года", — начал глава государства.
"Многие эксперты по экономике, в том числе Кудрин, заявляют, что в реальности российская экономика вот уже десять лет растет в среднем всего 1%. И если это так, то это, по сути, топтание на месте, стагнация", — сказал Павел Зарубин, политический обозреватель ВГТРК.
"Давайте не будем забывать, как развивалась экономика. Были и более высокие темпы роста, были спады, связанные с мировым кризисом 2008-2009 годов. Он пришел к нам извне, спад составил, по-моему, 7,8%. Потом потихоньку мы из этого вылезали в течение многих лет. Потом в 2014-2015 годах — еще один кризис: обрушение цен на нефть, на основные виды наших экспортных товаров. Поэтому просто так механически считать нельзя. Нам что нужно сделать? Нам нужно войти в другую лигу экономик. И не только по объемам. На это и нацелены наши национальные проекты. Нам нужен прорыв. Если не ставить амбициозных целей, не будет достигнуто вообще никаких", — считает президент.
Санкции — фактор, который российскому правительству нельзя не учитывать при планировании. За одним пакетом ограничений вводится другой. И здесь на лицо неприкрытые двойные стандарты.
"Существуют скандал со Скрипалями и реакция Запада на него, убийство саудовского журналиста Хашогги, но здесь совершенно другая реакция", — отметил Илья Петренко, корреспондент телеканала RТ.
"Хашогги убит. Это очевидно, все это признали. Скрипаль, слава богу, жив. Тем не менее в отношении России куча санкций. Не переставая, до сих пор об этом говорят. А во втором случае — тишина полная. Это политизированный русофобский подход. Это только повод для того, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, что-нибудь другое придумали бы. Для меня это очевидно. А цель только одна — сдержать развитие России как возможного конкурента. Других целей я не вижу. Да, негативные влияния есть, но, посмотрите, есть и плюсы от этих санкционных дел. В чем они заключаются? Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям, и, кстати, западные эксперты это тоже признают. А сельское хозяйство сделало такой рывок, какой трудно себе представить было. Объемы продаж на внешний рынок увеличились с 2000 года в 16 раз", — уточнил Владимир Путин.
1702 аккредитованных журналиста. Рекорд всех 14 пресс-конференций Путина. Представительство от районных многотиражек до ведущих мировых изданий, которые все о своем.
"На Западе многие политики, эксперты и даже простые люди видят в России большую угрозу. Они даже думают, что вы как президент России хотите править миром, — сказала Анн Мария Симмонс, журналист газеты The Wall Street Journal. – Вы действительно хотите этого? И скажите, пожалуйста, какова настоящая цель вашей внешней политики?"
"Что касается управления миром, то мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве. Но это связано с ведущей ролью Соединенных Штатов в мировой экономике, с расходами на оборону: 700 с лишним миллиардов долларов Соединенные Штаты тратят на оборону, а мы — 46. И вы считаете, что наша цель — управлять миром?!" – подчеркнул Путин.
Соединенные Штаты последовательно выходят из договоров, которые в свое время с таким трудом остановили гонку вооружений. Разрывая важнейшие документы, американцы работают над новым видом оружия. Путин привел в пример баллистические ракеты в неядерном исполнении, о которых размышляет Пентагон.
"Из Мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой. Да кто ее знает, она в ядерном или неядерном, пойди там разберись. Это же очень опасная вещь. Мы наблюдем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений, гонку вооружений. После выхода Соединенных Штатов из Договора по противоракетной обороне мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность", — заявил Путин.
Хоть и рядом пресс-секретарь, Путин традиционно так вовлекается в беседу, что сам начинает давать журналистам слово.
"Когда мне говорят о молодежи, я все время вспоминаю некоторые трагические и героические страницы нашей современной истории. Давайте вспомним роту десантников — 96 человек, молодых парней, которые прямо чуть ли не со школьной скамьи оказались в Вооруженных силах. 96 человек против двух тысяч. В живых остались шесть. Почти трое суток бой шел, несколько раз переходил в рукопашную, дрались лопатами и ножами. Вот герои, вот молодежь, 19-20 лет ребята. А по поводу задержания рэперов, так я согласен, что это ни к чему, это результат, обратный ожидаемому, ничего хорошего в этом нет", — отметил глава государства.
О безалаберности в чиновничьей среде президента тоже спросили. Что-то нужно делать со средним звеном.
"Это извечный российский тезис: царь — хороший, а бояре — воры и разбойники. Если что-то не получается, то все виноваты. Конечно, есть люди, которые не отдают себе отчет в том, что они говорят. Оказались не на своем месте. Но это же это наша среда. Такой человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником, возьми и ляпни там что-нибудь. Это значит, что он просто не готов для такой работы. Конечно, нужно работать с людьми, безусловно, и со всеми чиновниками. Это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним. Мы сейчас стараемся это делать. "Лидеры России" — у нас проводится конкурс кадровый. Учим их потом в академии нашей. Из этой когорты, по-моему, человек двенадцать или пятнадцать стали губернаторами, два министра федеральных, пять или шесть — заместители министров. Постепенно будем распространять это и дальше", — заверил Владимир Путин.
Не меньше, а может быть, и больше общественной жизни волновала некоторых журналистов личная жизнь президента. Вот и эта пресс-конференция не обошлась без вопросов из серии: а что у вас?
"Госканалы не спросят: а когда вы женитесь? И на ком?" – поинтересовался Александр Юнашев, журналист интернет-издания Life.
"Как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное", — ответил Путин.
Но президент был настроен на деловой, даже острый разговор и сам сознательно поднимал градус дискуссии. "У нас не так благостно идет, но все-таки более-менее ровненько. А вот "Новая газета" нам что-нибудь подбросит", — сказал он.
"Насколько это вообще правильно, что бизнесмен, которого называют вашим поваром, Евгений Пригожин, руководит ЧВК "Вагнер"? И в целом что вы думаете о деятельности частных военных компаний?" – спросил Илья Азар, корреспондент "Новой газеты".
"Все мои повара — сотрудники Федеральной службы охраны. Они — люди военные, находятся в разных званиях. Других поваров у меня нет. Надо, чтобы было это ясно, понятно, чтобы мы к этому не возвращались. Если кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки, это их дело, и здесь ничего страшного нет. Это такая у нас политическая возня происходит. По поводу "Вагнера" и того, что люди делают. Если они не нарушают российский закон, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты", — считает Путин.
Украинский журналист привычно обвинил Москву в оккупации Донбасса. Крым его, похоже, уже перестал интересовать, зато представительнице Euronews полуостров не давал покоя.
"Зачем России укреплять военное присутствие в Крыму и готова ли она объявить всю акваторию Азовского моря своей территорией?" – спросила Галина Полонская, корреспондент Euronews.
"На любой части своей территории мы вправе и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Крым не исключение. Что касается Азовского моря и Керченского пролива, обычной деятельности, никто не ограничивает, пожалуйста. Кстати говоря, рыбаков наших в свое время захватили в общем море. Тем не менее захватили, капитана до сих пор держат. И ваш канал Euronews об этом не чирикает, как будто так и надо", — заметил президент.
Ответив на 53 вопроса, Путин закончил пресс-конференцию, чтобы начать другой разговор — уже с одним журналистом. Его ждала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка с редчайшей болезнью. Она лишилась зрения, когда ей было восемь лет.
Ей очень хотелось взять интервью у важного человека. Накануне Нового года поделилась желанием с волонтерами, они и помогли устроить чудо. Девочке как настоящей телезвезде сделали макияж, прическу. Выставили камеры и свет. В собеседниках — президент, которого возле елки с подарками можно обо всем расспросить.
"Какой бы вы хотели получить подарок на Новый год?" – поинтересовалась Регина.
"Это сложный вопрос для меня. Лучшим подарком была бы констатация того, что этот год, который мы прожили вместе со всей страной, был со знаком плюс. Это осознание того, что год прошел не зря, что мы находимся на правильном пути, добиваемся поставленной перед собой цели. Вот это осознание является самым главным для любого человека. И для меня тоже", — подчеркнул Владимир Путин.
- А у вас есть желание, которое вы бы загадали под бой курантов?
- Есть. Но это же желание тайное. Но тебе могу сказать по секрету.
- Пусть оно сбудется. Я желаю вам исполнения этого желания обязательно.
- А мое желание простое: чтобы все желания исполнялись.
Ранее по теме
-
Песков рассказал, когда пройдет "Прямая линия" с Путиным2 часа назад
-
Песков рассказал о клевете на Большой пресс-конференции Путина4 часа назад
-
Талибы признали: военного решения в Афганистане нет2 суток назад
-
Яркие наряды и поддержка соседей: журналисты рассказали, как получить ответ от Путина2 суток назад
-
Путин поручил Бастрыкину лично проконтролировать расследование убийства братьев-пастухов3 суток назад
-
Президент пообещал помочь в лечении тяжелобольного мальчика3 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
- Чиновники отправили на отдых вместо инвалидов своих детей
- Пожар на шахте в Соликамске расследует СК
- Главу "новой церкви" Украины разыграли по телефону
- Цунами смыло поп-группу прямо во время концерта
- Американцы выяснили, где может начаться Третья мировая война
Самое читаемое
-
Врачи бросили больного с трепанацией на полу среди мусора. Видео
- В Новокузнецке подросток замерз по пути из школы домой
- Полицейский мобильником заткнул рот задержанному
- В Одессе нашли цистерну со скелетами
- Зарубежные медики отказались помочь мальчику из Черемхово, узнав о его состоянии
Вести.Экономика
-
Пике рубля: доллар по 69 руб., евро рвется к 80 руб. Что дальше?
- Рынок акций США: возвращение призрака, в которого никто не верил
- Президент РФ разъяснил ситуацию с ценами на бензин в России и во Франции
- Топ-10 провалов Apple в 2018 году
- Как Мнучин пытался спасти рынки и почему попытка оказалась провальной?
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России!
- Объявлены российские цены на новый Range Rover Evoque
- Названы самые ликвидные машины с пробегом в России
- Chery готовит два новых кроссовера для России
- Названа цена предзаказа седана Aurus Senat
Недвижимость
-
Видно из космоса: пенсионер превратил свой двор в новогоднюю сказку
- Оскандалившуюся чиновницу лишили субсидий на жилье
- В номер отеля "подселили" манекен умершего сына постояльцев
- По цене однушки в Москве в провинции можно снять пентхаус
- Сток вернется в квартиру: коммунальщики перекрыли канализацию за долги
- Художник украсил подъезд, но соседи не оценили
Вести.Медицина
-
Детская присыпка вызывает рак
- Просто волшебство: неоперабельная опухоль мозга бесследно исчезла
- Говорят ученые: в ресторанных блюдах больше калорий, чем в фастфуде
- «Не ори на меня»: как скандалы в семье помогают жить дольше
- Осторожно, фейерверк: почему нужно держаться подальше от новогодних салютов
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Паспорта национальных проектов готовы: что именно президент поручил премьеру
- Трамп спел с вилами в руках
- В Киеве ели, пили, веселились и решили объявить Москве войну
- Британские военные оказались бессильны перед дроном
- Классика не в тренде: музыкальным школам предложили сменить формат
Вести-Москва
-
Идею Центральных диаметров начинают воплощать в жизнь
- Мошенники придумали новый способ нажиться на пенсионерах
- В Москве открылись елочные базары
- В Исторической библиотеке нашли неопубликованное письмо Тургенева
- Ледовое шоу, забег Дедов Морозов и необычные елочные игрушки: отправляемся за новогодним настроением
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Человек впервые поднялся в космос на частном космическом корабле
- Обнаружена планета, которая испаряется рекордными темпами
- Планета цыплят: учёные назвали главный символ современной эпохи
- Неандертальские гены дали ключ к пониманию эволюции человеческого мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний