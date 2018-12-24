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24 декабря 201804:35

Мэй поблагодарила военных Великобритании за защиту страны от России и ИГИЛ

EPA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем рождественском послании поблагодарила британских военнослужащих за то, что они обеспечивали безопасность страны, предотвратили вторжение России в воздушное пространство и территориальные воды Великобритании, а также сыграли важную роль в очистке Солсбери от нервнопаралитического вещества "Новичок".

Мэй отметила вклад английских военных в укрепление союзников в Восточной Европе и их участие в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России),

По словам Терезы Мэй, британские военные совместно с французскими и американскими союзниками послали сигнал режиму президента Сирии Башара Асада, что не потерпят применения химического оружия против местных жителей, как это произошло в апреле текущего года.

Премьер добавила, что в 2019 году появятся новые вызовы, при этом выразив уверенность, что вооруженные силы с ними смогут справиться, передает РИА Новости.

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