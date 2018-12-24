Деды Морозы и Снегурочки прошли парадом по Нью-Йорку

Русские народные песни и хороводы — в центре Нью-Йорка! На Манхэттене прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. Их собралось более сотни, передает телеканал "Россия 24". Они поздравляли прохожих с наступающими праздниками, дарили новогодние сувениры из России и рассказывали, чем Дед Мороз отличается от Санта Клауса.

Подобное шествие проходит в Нью-Йорке уже пятый год подряд. По словам организаторов, городские власти без проблем выдают на него разрешение и даже сами присоединяются к торжеству.