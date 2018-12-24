Новогодняя неделя "подарит" маю два выходных дня

Последняя рабочая неделя этого года будет для россиян шестидневной. Каникулы начнутся только в воскресенье, напоминает Роструд, и продлятся 10 дней.

Вновь на работу россияне выйдут только в среду, 9 января. Соответственно, первая рабочая неделя нового года будет трехдневной, передает телеканал "Россия 24". В Роструде отметили, что суббота и воскресенье, 5 и 6 января, которые попали на новогодние каникулы, добавят выходные дни к майским праздникам. А значит, четверг, 2 мая, и пятница, 3 мая, тоже будут выходными.