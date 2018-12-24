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24 декабря 201806:56

Ковальчук помог "Лос-Анджелесу" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

nhl.com/ru

Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук отметился голевой передачей в победном матче своей команды против "Вегас Голден Найтс". "Короли" в гостях одержали победу в овертайме со счетом 4:3.

В составе "Лос-Анджелеса" шайбы забросили Майкл Амадио, Алекс Айафэлло, Джефф Картер и Тайлер Тоффоли. За хозяев льда отличились Томаш Нозек, Райлли Смит и Райан Ривз.

Результаты остальных встреч дня в НХЛ: "Даллас Старз" – "Нью-Йорк Айлендерс" – 1:3, "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Филадельфия Флайерз" – 2:3 Б, "Торонто Мэйпл Ливз" – "Детройт Ред Уингз" – 5:4 ОТ, "Сан-Хосе Шаркс" – "Аризона Койотс" 3:4 Б.

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