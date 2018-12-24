Электричка сошла с рельсов в Туапсе: пострадали 3 человека

В результате схода электрички с рельсов в Туапсе пострадали три человека.

Авария произошла около 06:00 по московскому времени на станции Навагинская. С рельсов сошла электричка, которая следовала от Белореченской в Гойтх. В результате три человека получили переломы. Причиной ЧП стал сход селя.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в ликвидации последствий аварии задействованы восстановительные поезда. На движение поездов ситуация не повлияла.