18-летняя легкоатлетка побила рекорд России 1981 года

Российская легкоатлетка Полина Миллер стала обладателем нового рекорда России в беге на 300 метров среди юниоров до 20 лет. 18-летняя финалистка чемпионата Европы-2018 побила державшееся 37 лет достижение, пробежав дистанцию за 37,91 секунды.

Данный рекорд стал на 0.03 секунды быстрее прежнего, который держался с 1981 года и принадлежал Наталье Бочиной, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики. Сама Миллер призналась, что ожидала лучшего результата.

"Я люблю дистанцию на 300 метров, потому что это слияние моих коронных дистанций – 200 и 400 метров. Но, честно говоря, я со своим тренером ожидала лучшего времени. Впрочем, сезон только начался, еще наверстаем".