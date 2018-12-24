Российская хоккейная "молодежка" обыграла швейцарцев

Молодежная сборная России по хоккею завершила подготовку к стартующему 26 декабря в канадской Виктории чемпионату мира в этой возрастной категории. Наша команда провела последний контрольный матч против соперников из Швейцарии и победила со счетом 4:1.

Вне заявки на матч в Барнабю остались вратарь Амир Мифтахов, защитники Артем Волков, Даниил Валитов, Александр Романов, нападающие Александр Яремчук, Артем Николаев, Никита Шашков и Иван Чехович.

На площадку команду вывел нападающий Клим Костин, пропускавший две предыдущие контрольные встречи из-за простуды, сообщает сайт Федерации хоккея России. Уже в первом периоде участник прошлогоднего чемпионата мира дважды создал идеальные моменты для Григория Денисенко, который успешно справился с задачей по их реализации.

Игра проходила при тотальном преимуществе россиян, и счет не вырос до неприличного только из-за расточительности у чужих ворот. Например, во втором периоде "молодежка" трижды играла в большинстве, но шайба летела куда угодно только не за ленточку. А автором единственной шайбы во второй 20-минутке стал Даниил Журавлев, вогнавший шайбу под планку с ползоны.

В третьем периоде большинство все-таки сработала усилиями все того же Костина. Швейцарцы в одной из редких атак сумели размочить Петра Кочеткова, который в середине игры сменил в воротах Даниила Тарасова.