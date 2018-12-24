В аэропорту Бодайбо Ан-24 задел крылом фонарь

В аэропорту Бодайбо пассажирский самолет Ан-24 задел крылом фонарь.

Инцидент произошел днем 23 декабря. Самолет выполнял рейс авиакомпании "РусЛайн", по маршруту Иркутск — Усть-Кут — Бодайбо. После посадки во время руления лайнер повредил крыло, задев фонарный столб.

На борту самолета находились 24 человека — 21 пассажир и три члена экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал.

Самолет принадлежит авиакомпании "Сириус-Аэро". Как сообщили "Интерфаксу" в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ, по данном факту проводится доследственная проверка. Кроме того, организована проверка аэропорта Бодайбо на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров.

За штурвалом находился опытный пилот с 30-летним стажем. В авиакомпании "РусЛайн" считают, что причиной инцидента стал свежевыпавший снег. Взлетно-посадочная полоса и зона стоянки не были очищены от снега. Из-за этого во время руления винты подняли снежный вихрь, видимость ухудшилась.

Пассажирам, которые должны были вылететь на этом самолете в обратный рейс, представлены номера в гостинице и питание. Сегодня за ними будет отправлен резервный борт.