Футболист "МанСити" из-за угроз отказался выступать за сборную Бразилии

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фернандиньо решил прекратить свои выступления за сборную Бразилии после того, как стал получать угрозы в социальных сетях. Сообщения стали ему поступать после того, как он забил автогол в матче чемпионата мира против Бельгии (1:2).

В связи с этим футболист попросил главного тренера "пентакампеонов" Тите больше не вызывать его в стан национальной команды и дал обещание своим родственникам больше не играть за сборную, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на El Espanol.

Наставник сборной Бразилии не скрывал своего разочарования от решения Фернандиньо: "Первым игроком, которого я хотел бы вызвать после чемпионата мира, был бы именно он. Фернандиньо – замечательный игрок. Я буду его всячески поддерживать и хочу поговорить с ним лично. Сборная Бразилии гордится игроком с такими репутацией и профессиональными качествами".

За "пентакампеонов" Фернандиньо выступает с 2011 года и за это время провел в футболке бразильской команды 49 встреч.