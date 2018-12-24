Полузащитник "Арсенала" Рэмзи готов перебраться в "Ювентус"

Ведущий хавбек футбольной сборной Уэльса и лондонского "Арсенала" Аарон Рэмзи с большой степенью вероятности продолжит карьеру в туринском "Ювентусе". Валлиец дал принципиальное согласие на переход и будет получать в "Старой синьоре" 10 млн евро за сезон.

Как уже сообщали Вести.Ru, Рэмзи еще в начале нынешнего сезона заявил, что не будет продлевать контракт с "канонирами", который заканчивается летом 2019 года. И вот, как сообщает Football Italia, на исходе календарного года туринцы согласовали с валлийцем условия контракта.

При этом зарплата Рэмзи, по сообщениям инсайдеров, станет второй по сумме среди всех игроков "Юве", хотя ранее сообщалось, что итальянцы готовы платить валлийцу 11 млн евро. Больше получает только португалец Криштиану Роналду (31 млн евро), в тройку самых высокооплачиваемых также входят Пауло Дибала (7 млн) и Миралем Пьянич (6,5 млн).