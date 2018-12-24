Звон стекла и крики людей: в Волгограде хулиган разгромил витрины в кулинарном магазине

В Волгограде дебошир, вооружившись молотком и телефоном, ворвался в местную кулинарию и разгромил в ней все витрины, а также две стеклянные двери.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 22 декабря, в Советском районе в кулинарии "Конфетки-бараночки". В торговом зале были разбиты 11 витрин и две стеклянные двери. Хулиган методично громил торговый зал под звон стекла и крики перепуганных посетителей, снимая свои действия на телефон.

Позже его задержали: им оказался 43-летний местный житель. О мотивах его поступка к настоящему моменту не сообщается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и проводится оценка нанесенного ущерба.