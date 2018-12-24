Франка Рибери зовет к себе турецкий "Галатасарай"
Хавбек мюнхенской "Баварии" Франк Рибери, чей контракт с чемпионами Германии истекает летом 2019 года, может стать игроком турецкого "Галатасарая". Клуб, за который француз уже выступал 13 лет назад, готов пригласить полузащитника-ветерана еще на год-другой.
Руководители турецкого клуба обнаружили Рибери в числе игроков, с которыми "Бавария" почти наверняка не продлит контракт, и намерены встретиться с игроком в самое ближайшее время, чтобы обсудить условия возможного соглашения.
При этом сам 35-летний футболист не планирует менять клуб зимой, намерен завершить сезон в "Баварии" и будущим летом выйти на рынок в качестве свободного агента, сообщает немецкое издание Bild. Стоит напомнить, что Рибери выступал за "Галатасарай" в сезоне-2005 и выиграл вместе с командой Кубок Турции.
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