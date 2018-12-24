Льюис Хэмилтон назван гонщиком года по мнению коллег из "Формулы-1"

Чемпион мира по автогонкам в королевском классе "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон назван своими коллегами по всепланетному турниру гонщиком года. Голосование было анонимным и участникам разрешалось голосовать за самих себя.

В ходе голосования каждый пилот должен назвать десятку лучших по его мнению коллег, сообщает Formula1.Com. Очки в этой номинации присуждаются по той же системе, что и в реальном чемпионате "Формулы-1": 25 очков за 1-е место, 18 – за второе, 15 – за третье и т.д. до 1 балла за десятое место.

Хэмилтон из команды Mercedes стал первым, а вот призеры чемпионата – гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Кими Райкконен, — в тройку лучших по итогам голосования не попали. Вторым пилоты назвали Макса Ферстаппена из Red Bull, занявшего в чемпионате 4-е место, а третьим – экс-чемпиона мира Фернандо Алонсо, который в сезоне-2018 финишировал на 11-й строчке общего зачета.