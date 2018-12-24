В Челябинскую область прилетели два новых бомбардировщика

Пара новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 переданы ВКС России. Машины своим ходом перелетели из Новосибирска на авиабазу Шагол, что в Челябинской области. Местные пилоты и инженеры уже готовы к работе с новыми самолетами, все они прошли переподготовку в Липецком авиацентре и получили необходимые сертификаты, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Также сегодня в ЦВО прошла тренировка нескольких Су-34. На полигоне в Курганской области бомбардировщики сбрасывали 500-килограммовые бомбы на цели, имитирующие боевую технику противника в укрытиях. Средства объективного контроля подтвердили, что все цели уничтожены точными попаданиями.

Су-34 – двухместный боевой самолет, который официально называют бомбардировщиком, но он еще и истребитель, и штурмовик. Боевая машина способна выполнять все эти функции: на 12 точках подвески можно разместить до 8 тонн оружия. Причем в арсенал самолета входят управляемые и неуправляемые бомбы, блоки реактивных снарядов, ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Предельная скорость – 1900 километров в час, максимальная высота – 14 километров. Без дозаправки Су-34 может пролететь до 4500 километров.