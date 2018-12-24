"Ювентус" готов приобрести форварда "Реала" Иско

Туринский "Ювентус" в ближайшее трансферное окно намерен приобрести нападающего мадридского "Реала" Иско. Руководители действующего чемпиона Италии хотят воспользоваться тем, что у игрока возник конфликт с новым главным тренером "сливочных" Сантьяго Солари.

Кроме того, в "Старой синьоре" хотят видеть Иско в своей команде еще по одной причине: Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил дозаявлять по ходу сезона Лиги чемпионов новых футболистов, которые уже были заиграны за другую команду, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Tuttosport.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в переходе Иско в стан "горожан". Испанский специалист отметил, что для него Иско – приоритетный трансфер летнего межсезонья.