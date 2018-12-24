Боксер Поветкин возобновит тренировки в январе, перенеся операцию на локтях

Российский боксер Александр Поветкин был прооперирован на локтях обеих рук после боя с британцем Энтони Джошуа. Операция состоялась в ноябре, а уже в январе он сможет приступить к подготовке к новому поединку.

"Саша успешно перенес операцию на локтях обеих рук и сейчас у него идет восстановительный процесс, — сказал менеджер боксера Дмитрий Иванов, которого цитирует РИА Новости. – Он уже начал делать упражнения, а в середине января начнет уже специальную подготовку с мешками, "лапами", он сможет поработать в парах. Его бой намечен на апрель, сейчас проходят переговоры".

Напомним, что Поветкин проиграл в седьмом раунде боя против Джошуа, который состоялся 22 сентября на лондонском стадионе "Уэмбли". Данное поражение стало для Поветкина вторым в его профессиональной карьере.