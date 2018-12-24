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24 декабря 201817:40

Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире

Global Look Press

Вооруженные силы России на 61% оснащены новыми образцами вооружения. Всего военным передали 1500 образцов и около 80 тысяч боевых машин. Таким образом отечественная армия стала самой современной в мире, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В 2019 году количество нового оружия в войсках достигнет 67%, а еще через год – 70%, цитирует военачальника агентство РИА Новости.

Ранее об оснащении военных говорил Владимир Путин. В частности, он упомянул про новое российское оружие, которое в разы увеличивает боеспособность отечественной армии. Оно способно на годы вперед обеспечить безопасность России и поддержать стабильность в мире.

Президент также рассказал, что за последние месяцы была проделана масштабная работа: стартовало серийное производство гиперзвуковых комплексов "Авангард", проведены успешные испытания межконтинентальной ракеты "Сармат", заступили на боевое дежурство системы "Кинжал" и "Пересвет".

Отдельно Владимир Путин упомянул об оснащении Ракетных войск стратегического назначения. Там доля современного вооружения и техники достигла 82%.

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