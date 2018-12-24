Посольство РФ: авиация и флот России на Британию не нападали

Посольство России в Великобритании выразило сожаление в связи с направленным против России выпадом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в рождественском обращении.

Как передает ТАСС, российские дипломаты были весьма удивлены словами главы правительства Соединенного Королевства, которая поблагодарила британских военнослужащих за то, что те предотвратили нападение России на страну с воздуха и моря.

В посольстве подчеркнули, что никаких попыток нападения со стороны ВВС или ВМФ России не было.

Отмечается, что британское Минобороны регулярно сообщает о "перехватах" российских самолетов или кораблей, но всегда речь идет о плановых тренировочных миссиях.

В посольстве сожалеют, что руководство Великобритании использует даже Рождество для нагнетания антироссийских настроений.