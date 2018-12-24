КХЛ. "Авангард" нанес поражение "Сибири"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге завершился тремя матчами. "Авангард" выиграл у "Сибири" 3:1. "Сочи" оказался сильнее "Торпедо" 5:2, а ЦСКА в овертайме дожал "Нефтехимик" 4:3.

Омский "Авангард" и новосибирская "Сибирь" встречались в подмосковной Балашихе. Во втором периоде омичи Сергей Шумаков и Ансель Галимов забросили по шайбе в ворота "Сибири", чем заложили фундамент победы омичей. В третьем периоде Александр Логинов одну шайбу отыграл. Но Кирилл Семнов точным броском по пустым воротам установил окончательный счет – 3:1. "Авангард" набрал 59 очков и занимает второе место на Востоке. У "Сибири" 32 очка и 11 позиция.

В Сочи местный клуб принимал нижегородское "Торпедо". На пятой минуте Денис Паршин вывел гостей вперед. Но пять следующих шайб влетели в ворота "Торпедо". Голы на свой счет записали Вадим Хомицкий, Артем Алтыбармакян, Эрик О'Дейл (дважды) и Мартин Бакош. Лишь в конце встречи Дамир Жафяров реализовал буллит и сократил отставание. В итоге победа "Сочи" 5:2. У сочинцев 42 очка, и они занимают 8 место на Западе. "Торпедо" с 47 очками идет седьмым в Восточной конференции.

Лидер Западной конференции ЦСКА на своей площадке столкнулся с сопротивлением нижнекамского "Нефтехимика". Гости вели 1:0 и 2:1 после бросков Марата Хайруллина. Андрей Светлаков в первом случае и Павел Карнаухов во втором восстанавливали равновесие. Грегг Скотт вывел вперед уже армейцев. Но после броска Дамира Шарипзянова счет стал 3:3. Потребовалось дополнительное время, которым лучше распорядились москвичи. Победный гол на счету Кирилла Капризова. ЦСКА набрал 70 очков и продолжает идти первым в Западной конференции. У "Нефтехимика" осталось 35 очков, и он занимает 10 место на Востоке.