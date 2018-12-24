По факту смерти маленького мальчика ведется расследование

Новый министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, комментируя информацию о смерти двухлетнего ребенка в Сибае, где несколько недель наблюдается запах серы и смог из-за окисления руды в заброшенном карьере, заявил, что нельзя делать поспешных выводов в этой ситуации.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, попросив всех "оставаться максимально корректными и воздержаться от преждевременных выводов о случившемся".

24 декабря Следственный комитет России по региону начал проверку по факту смерти двухлетнего мальчика, который скончался 22 декабря в больнице Сибая.

387-тысячный Сибай является промышленным и культурным центром Башкирского Зауралья. С ноября горожане жалуются на неприятный запах серы и смог в воздухе.

По мнению специалистов, одним из источников загрязнения воздуха может заброшенный карьер по добыче медной руды, которая начала окисляться и выделять токсичные вещества. Спасатели совместно с рабочими карьера ликвидируют последствия ЧП, заливая разработки глинистой массой.