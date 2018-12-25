Трамп одобрил строительство нового участка стены на границе с Мексикой

Еще одному участку стены на границе США и Мексики быть. Президент Дональд Трамп утвердил контракт на строительство почти двухсот километров объекта в Техасе. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

При этом Трамп заявил, что финансировать строительство должны демократы. А для этого нужно, чтобы они прекратили "шатдаун", то есть паузу в работе правительства из-за непринятого бюджета, передает "Россия 24".

Конгресс не успел вовремя его согласовать, из-за чего многие ведомства вынужденно приостановили работу. Без финансирования остались госдепартамент, минюст, министерство внутренней безопасности, транспорта и многие другие. Заседание сената, на котором должны утвердить бюджет, назначено на 27 декабря.