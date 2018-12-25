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25 декабря 201810:11

"Челси" и "Милан" обменяются Моратой и Игуаином

EPA

Лондонский "Челси" близок к обмену нападающими с итальянским "Миланом". В Лондон переедет аргентинский форвард "россонери" Гонсало Игуаин, а в обратном направлении проследует испанец Альваро Мората. Речь идет о полугодичных арендах.

При этом права на Игуаина продолжают принадлежать туринскому "Ювентусу" – в "Милане" аргентинец выступает на правах аренды. И как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Mediaset, по окончании арендного соглашения "Челси" готов окончательно выкупить у "Юве" трансфер Игуаина.

Мората в текущем сезоне английской премьер-лиги провел за "Челси" 14 матчей, став автором 5 мячей. В то же время Игуаин в составе "Милана провел 5 встреч, забив в них 6 голов.

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