Правоохранители пришли к фанатам футбольного ЦСКА

Представители полиции, специальных служб и сотрудники Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) провели ряд обысков и задержаний в среде болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА. Причины столь серьезной проверки фанатов пока не сообщаются.

Как уже сообщали Вести.Ru, нынешней осенью обыски и задержания проводились в отношении активных поклонников другого столичного клуба – "Спартака". Действия правоохранителей были связаны с дракой, которая произошла 22 сентября между фанатами "красно-белых" и "красно-синих" возле московского ресторана "Изба". Тогда было задержано 18 человек.

И вот, как оказалось, полиция и спецслужбы не оставили без внимания вторую сторону известного конфликта: Чемпионат.Ru сообщил, что в ночь католического Рождества у фанатов ЦСКА провели обыски, в ходе которых изъяты фото и видеозаписи, а также личные компьютеры. Сообщается и о задержаниях. В частности арестован лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse – 28-летний Илья Златогоров.