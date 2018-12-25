Житель Владивостока повредил машину отказавшегося драться с ним водителя

Спор двух владивостокских водителей из-за полосы перерос в выяснение отношений посреди проезжей части. Камера регистратора запечатлела противостояние мужчин.

Инцидент произошел ранним утром 25 декабря на пересечении Луговой и улицы Баляева, а предшествовало ему, как можно судить по кадрам, состязание водителей за право быть первым на полосе. В конце концов владелец белого универсала ушел влево, бросив несколько нелицеприятных слов в адрес конкурента. Последний принял их как вызов.

Внести ясность в сложившуюся ситуацию он попытался с помощью кулаков, но перед этим разбил боковое стекло в машине, чтобы добраться до противника. Последний покидать салон не стал, но и уповать на случай не стал, а ловко увильнул от агрессора на своей машине. Как только загорелся зеленый сигнал светофора, он тут же скрылся, правда, без стекла.

Обращался ли кто-то из участников стычки в полицию, остается неизвестным.