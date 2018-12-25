Задержание устроившего бойню в Китае угонщика сняли на видео

Пять человек, в том числе один полицейский, погибли в результате массового ДТП в китайском Лунъяне, устроенного захватившим рейсовый автобус вооруженным мужчиной. Последствия аварии и задержание подозреваемого сняли на видео.

Инцидент произошел 25 декабря около 15:20 по местному времени. По предварительным данным, которые приводит Sina.com.cn, принадлежащий компании Longyan Bus Company автобус, следовавший по 35-му маршруту, был захвачен вооруженным ножами злоумышленником. Пассажиров в салоне не было, однако о судьбе водителя ничего не сообщается.

В центре города мужчина вдавил педаль газа в пол и протаранил попутную легковушку, затем такси и три скутера, после чего остановился посреди дороги и с ножами в руках бросился на улицу. Спустя несколько минут его задержали стражи порядка — за поимкой наблюдали несколько сотен человек.

На кадрах с места видны несколько человек, лежащих посреди проезжей части, и следы крови на ступенях автобуса. По последним данным, жертвами нападения стали пять человек, среди которых сотрудник гражданской полиции, еще 21 пострадавший был доставлен в больницы.

О мотивах злоумышленника ничего не сообщается. По некоторым сведениям, он страдает душевным расстройством.