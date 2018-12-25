Оркестр Павла Когана исполнит первые фортепианные концерты Чайковского и Брамса

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана приглашает на концерт, который будет посвящен двум громким фортепианным "премьерам" в истории академической музыки – первым фортепианным концертам Петра Ильича Чайковского и Иоганнеса Брамса. За дирижерский пульт концерта встанет Алексей Богорад – один из молодых талантливых дирижеров, блестяще представляющих русское исполнительское искусство на родине и за рубежом.

Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского легко узнается буквально по первым звукам, ставшим музыкальной эмблемой стиля композитора. Свою интерпретацию одного из самых известных сочинений мирового симфонизма представит лауреат международных конкурсов, солист Московской филармонии Филипп Копачевский.

Для Иоганнеса Брамса его Первый концерт для фортепиано с оркестром был не только пробой жанра, но и дебютным симфоническим произведением. Значительно опередив свое время, он предложил слушателям подлинную симфонию, в которой голоса фортепиано и оркестра на равных вступают в грандиозную титаническую схватку. Сольную партию в концерте представит обладатель I премии XV Международного конкура имени П.И. Чайковского (2015) Дмитрий Маслеев.

Начало концерта — 19:00, 11 января, Большой зал консерватории им. П. И. Чайковского.