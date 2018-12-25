Российская "молодежка" объявила состав на хоккейный чемпионат мира-2019

Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею во главе с главным тренером Валерием Брагиным огласил заявку команды на предстоящий чемпионат мира-2019, который состоится в канадских Виктории и Ванкувере. В список вошло 25 хоккеистов.

Расположение национальной сборной покинули травмированные Артем Волков, Даниил Валитов, Артем Николаев и Иван Чехович. Кроме них, как сообщает официальный сайт Федерации хоккея России, на чемпионате мира не сыграет Александр Яремчук. Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Петр Кочетков ("Рязань"), Даниил Тарасов ("Торос") и Амир Мифтахов ("Барс");

защитники: Евгений Калабушкин ("СКА-Нева"), Александр Алексеев ("Ред Дир"), Даниил Журавлев ("Барс"), Савелий Ольшанский ("Зауралье"), Дмитрий Саморуков ("Гельф"), Илья Морозов ("Сибирь"), Марк Рубинчик ("Торос") и Александр Романов (ЦСКА);

нападающие: Иван Морозов, Кирилл Марченко и Василий Подколзин (все – "СКА-Нева"), Павел Шэн ("Салават Юлаев"), Клим Костин ("Сан-Антонио"), Николай Коваленко, Кирилл Слепец и Григорий Денисенко (все – "Локомотив"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Степан Старков ("ХК Сочи"), Иван Муранов ("Динамо"), Никита Шашков ("Сибирь"), Артем Галимов ("Барс") и Александр Хованов ("Монктон").

Напомним, что молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 27 декабря по 6 января. Первым соперником сборной России станет команда Дании. Встреча состоится 28 декабря. Также Россия сыграет с Чехией (29 декабря), Швейцарией (31 декабря) и Канадой (1 января).