Путин и Лукашенко говорили 4 часа

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжались почти четыре часа.

Встреча состоялась в Кремле. Сначала в переговорах принимали участие делегации. С российской стороны присутствовали первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, а также посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич. Белоруссию представляли вице-премьеры Игорь Петришенко и Игорь Лященко, министр финансов Максим Ермолович, глава МИД Владимир Макей и посол в России Владимир Семашко.

После завершения переговоров в составе делегаций Путин позвонил 15-летнему Арслану Каипкулову. У мальчика была мечта — снять видеоролик о борте номер один. Президент исполнил его желание в рамках волонтерского проекта "Мечтай со мной".

После этого переговоры двух президентов продолжились в формате рабочего обеда, передает ТАСС.

Сейчас наиболее острым вопросом в отношениях Москвы и Минска является компенсация от налогового маневра России. Белоруссия оценивает свои потери в будущем году в 383 миллиона долларов. У России тоже есть претензии к белорусским властям: через границу к нам поступают санкционные товары.