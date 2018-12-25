Мошенники нажились на родителях футболистов, украв около миллиарда рублей

Двое мужчин были задержаны в Москве по подозрению в мошенничестве. Путем обмана они обокрали родителей юных футболистов, которые вкладывали свои деньги в сомнительный бизнес. Итоговая сумма финансовых потерь составила около миллиарда рублей.

Злоумышленник открыли в столице России четыре детско-юношеские спортивные школы, но позже стало понятно, что их деятельность оказалась нерентабельна, сообщает официальный сайт ГУ МВД России. Целью мужчин было извлечения прибыли под предлогом открытия новых футбольных клубов. Для этого они заключали со своими клиентами договоры целевого денежного займа с фиксированным доходом.

Позже спортивные школы неожиданно прекращали свою деятельность, а денежные средства возвращены клиентам не были. В итоге после задержания аферистов в их отношении было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Они заключены под стражу.

Общая численность пострадавших от действий мошенников составляет свыше 700 человек.