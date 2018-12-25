Мечты сбываются: Путин исполнил желание мальчика, который хотел попасть на борт номер один

Своими глазами увидеть самый секретный в России самолет изнутри, посидеть в кресле президента и пообщаться с главой государства: все это успел 15-летний школьник Арслан Каипкулов из башкирской глубинки. Заветное желание подростка — снять документальный фильм про борт номер один — исполнил Владимир Путин. Президент принял участие в волонтерском проекте "Мечтай со мной".

Самолеты первых лиц страны — под круглосуточной охраной, проход строго ограничен. Вот журналисты кремлевского пула не могут подняться по трапу, но "Добро пожаловать" говорят 15-летнему школьнику.

Арслан Каипкулов мечтал попасть на борт номер один. Он сам много и часто летает — на лечение в Москву.

Арслан — в переводе с башкирского "лев". Этот мальчик мужественно борется с редкой болезнью. Нет иммунитета, но есть желание полноценно жить. Учит английский, ходит в кружок журналиста. Он и в самолет-то просился, чтобы репортаж снять.

Это первый в России ребенок с диагнозом "первичный иммунодефицит". Таких больных и в мире немного. Лечение дорогое — миллионы рублей в год. Семье помогают фонды и волонтеры.

С волонтерами школьник и поделился мечтой. Владимир Путин увидел обращение и сразу все разрешил.

Экипаж для гостя накрыл президентский стол. Сервис — на высоте, еще и подарки к Новому году. Но Арслану не до них — внимательно излучает переговорную комнату, салон для сопровождающих президента. Показали каждый уголок воздушной резиденции, но здесь все по-взрослому, и снимать можно не везде. Мальчик понимает. На трапе Арслан делится с "Вестями" первыми впечатлениями.

День чудес на этом не заканчивается: мальчика с мамой приглашают в правительственный терминал аэропорта Внуково. Комната спецсвязи — будет звонить президент. У Владимира Путина в Кремле только что закончились переговоры. Он в акции "Мечтай со мной" участвует весь декабрь. Это уже четвертый ребенок, которому президент помогает воплотить мечты.

- Ну, как твои дела?

- Отлично, спасибо, что пригласили.

- Тебя там чаем напоили?

- Да, было вкусно!

"Я вся собралась, чтобы не расплакаться, потому что мы, женщины — народ такой", — говорит мама мальчика.

- Переживал сейчас немного?

- Да, сердце колотится.

Шарф, который так заботливо вязала второпях, мама передает охране президента. Просит передать лично в руки — старалась.

А довольный сын никак не отойдет от телефона. Не верится — ведь мечта сбылась с перевыполнением плана: и в президентском самолете побывал, и с главным пассажиром поговорил. О чем же он теперь мечтает?

- Есть еще что-то такое, что бы ты загадал?

- Да.

- Поделишься или нет?

- Это же желание, об этом нельзя говорить!

От себя же желаем Арслану только здоровья в наступающем году.