Владимир Мединский: цирк будет жить

Государство продолжит поддержку российского цирка, об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал министр культуры Владимир Мединский. По его словам, за последние несколько лет с помощью государственных инвестиций реконструировано 7 больших цирков, еще в двух — работы завершаются. Мединский также прокомментировал опасения братьев Запашных по поводу более активного присутствия в России канадского цирка "Дю Солей".