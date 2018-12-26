В Москве водитель на "Мазде" протащил по дороге автоинспектора

Столичный автолюбитель зажал руку представителя ГИБДД стеклоподъемником и проехал так 50 метров. Остановить неадеквата смогли коллеги полицейского. Теперь решается вопрос об аресте. Дело возбудили по статье "насилие в отношении представителя власти". Пострадавший автоинспектор получил травмы кистей и голени. А хотел всего-то проверить документы, сообщает телеканал "Россия 24".